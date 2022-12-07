Sis ve kar yurdu etkisi altına alıyor

Yayınlanan rapora göre sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik beklenmezken yurdun büyük bir bölümünde yer yer sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Kar yağışının şiddetini arttırması beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.

Zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken sıcaklıklar bu ay içinde hissedilir derecede düştü. Mevsim geçişleri sırasında soğuk hava dalgasına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni hava tahmin raporuna göre sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinde seyir edeceğini ancak özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların eksilere ineceğini belirtti. Zaman zaman kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan uzmanlar ayrıca sağanak ve kar yağışının etkili olacağı illeri tek tek açıkladı.

Yurdun genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava beklenirken özellikle Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde sağanak bekleniyor. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.