İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan kaynaklı yangın paniğe sebep oldu

Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesinde sobadan kaynaklanan yangın korkuttu.


Erzincan'da, Yusuf Güler'e ait evde soba bacasının fazla ısınması yangına neden oldu. Yangını gören ev sahibi Yusuf Güler 110 itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin baca kısmından çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ev sahibi Yusuf Güler “Bir anda evi duman sardı. Duvarların çok sıcak olduğunu ve yandığını görünce itfaiyeye haber verdim. “ diye konuştu.


Çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.