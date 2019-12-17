Soğuk hava araç camlarını dondurdu

Erzincan'da sabah saatlerinde soğuk hava ve ayaz etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle çeşme olukları, kaldırımlar ve araç camları buz tuttu.

Erzincan'da gece termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Soğuk hava araçların camlarını, çeşmeleri, kaldırımları ve ağaçları dondurdu. Araçların camlarını temizleyen vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar da buz tutan iş yerlerinin önünü temizledi. Soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar ise çareyi bere ve atkılara sığınmakta buldu.

Erzincan'da soğuk havanın etkisini artırdığını belirten vatandaşlardan Abdurrahman Bakar, “Geceleri sıcaklık eksilere düşüyor arabalara kırağı düşüyor ve buz tutuyor o yüzden araçlarımızı temizlemek gerekiyor” dedi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.