Soğuk hava göletleri dondurdu

Doğu Anadolu'da yaşanan soğuk hava baraj göletlerini dondurdu.

Bölgede geceleri sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken akarsu ve göletlerin yüzeylerini de dondurmaya başladı. Bu sene karın istenilen düzeyde yağmadığı Erzincan ve Bayburt'ta ayaz etkili oluyor. Erzincan - Bayburt kara yolu üzerindeki yüzeyi buz tutan baraj gölünün manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu. Demirözü ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yaz ayında ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. İki dağ arasında gökyüzündeki bulutların buza yansıdığı gölün manzarası kartpostallık görsel oluşturdu. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Demirözü Barajı buz tuttu. Demirözü ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alana sahip Demirözü Baraj Gölü dondu. Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

Baraj gölüne gelen ziyaretçiler, buzla birlikte oluşan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülü bağlantı yaparak başka şehirlerde yaşayan akrabalarına izlettirmeyi ihmal etmediler.

Buz tutan göl üzerinde yürüyüş yapıp kışın keyfini yaşayan çocuklar ise oldukça mutlu oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar buz üzerinde dakikalarca eğlendi.