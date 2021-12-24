Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı

Gece aracından kedi sesi geldiğini fark eden bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin aracın bagaj kısmında sıkıştığını fark etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla kediyi kurtararak tekrar doğaya saldı.

“Kontağı çevirmeden önce kaputa vur"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da hayvan severler araç sürücülerine kontağı çevirmeden önce kaputa vur tavsiyesinde bulundu.