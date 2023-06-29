Sokak aydınlatma lambası aracın üzerine düştü

Erzincan'da sokağı aydınlatan lamba park halinde ki otomobilin üzerine düşerek camını parçaladı.

Erzincan Merkez Aşağı Çarşı konutlarında Halil Demirer'e ait 24 AAE 912 plakalı otomobil park halindeyken üzerine sokak aydınlatma lambası düştü. Eski ve bakımsız olduğu değerlendiren lambanın düşmesiyle aracın ön camı parçalandı ve maddi hasar oluştu. Araç sahibi olay yerine polis ekiplerini çağırıp tutanak tuttururken aydınlatma direği ve lambası onarıldı.