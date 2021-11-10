Sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Kentteki sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması, aşılama, kayıt altına alma ve yemleme çalışmaları ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Erzincan'da aç kalan sokak hayvanları için daha önce Erzincan Belediyesi tarafından yapılan kentin değişik noktalarında bulunan kulübelere, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı. Çalışmalar hakkından bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı; “Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapmaktayız. Bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.