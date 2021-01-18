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Sokaklar hayvanlara kaldı

Erzincan’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan cadde ve sokaklarda turlayan hayvanlar, adeta sakinliğin tadını çıkardı.

Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan cadde ve sokaklarda turlayan hayvanlar, adeta sakinliğin tadını çıkardı.


Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Cadde ve sokaklardaki sakinlik ise hayvanlara yaradı. Kalabalıkla yaşamak zorunda olan sokak hayvanları, caddelerde adeta sakinliğin tadını çıkardı. Kedi, köpek ve kuş başta olmak üzere hayvanlar, sokak ve caddelerde ilginç görüntüler oluşturdu.

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