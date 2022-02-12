İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan'da

SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret etti.

SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.


Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Erzincan'a gelen SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.


Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra Valilik makamında Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştüler.


Vali Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı'ya teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.