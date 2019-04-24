Solucan gübresi üretim işletmesi incelendi

Organik tarımın giderek yaygınlaşmasıyla adından sıkça söz edilen solucan gübresi üretimi Erzincan'da girişimci Mahir Aydemir tarafından Çukurkuyu Mahallesinde Çözüm organik solucan gübresi üretim tesisi kurarak üretimine başladı.

Üretim tesisini gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve beraberindekiler işletme yetkililerinden işletmenin faaliyetleri hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Solucan gübresinin tarım açısından faydalarının çok olduğunun altını çizen İl Müdürü Şahin, ekonomi yönünden de kazanç getiren bir işletme olduğunu belirtti ayrıca işletme sahibine farklı bir işletme kurduğundan ve diğer girişimcilere de güzel bir örnek teşkil ettiğini bundan dolayı tebrik edip başarılar diledi.

İl Müdürü Şahin konuşmasının devamında, “Solucan gübresinin basit bir alanda elde edilebildiğini ve hammaddesinin büyükbaş hayvan gübresinden oluştuğunu köylerimizde birçok alanda atık olarak değerlendirilemeyen gübrelerimizi bu şekilde değerlendirerek hem milli ekonomiye katkı sağlamak hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de kaliteli gübre üretmeyi hedefledik” dedi.