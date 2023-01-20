Sömestr tatiline Ergan Kayak Merkezi boş girdi

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmadığı için sezon henüz açılamadı.

Kışın sert yaşandığı kentlerden biri olan Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bu sene yeterli kar olmadığı için sezon henüz açılamadı. Her yıl Erzincan'ın yanı sıra çevre illerden de kayakseverleri ağırlayan, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki kayak merkezinde uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 6 pist bulunuyor.

Karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle kayak merkezinin olağan zamanda faaliyete açılamadığını belirten kayakçılar, “Yeterli kar yok. Şu an dağın birçok bölgesinde çimenler, toprak gözüküyor, fırtınanın doldurduğu yerleri saymazsak çok az kar var. Kar yağışı bekliyoruz, inşallah kısa zamanda beklediğimiz kar yağar, pistler yapılır, kayakseverlerin hizmetine sunulur” ifadelerine yer verdiler.