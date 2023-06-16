Son ders zili çaldı, öğrenciler karnelerini aldı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Erzincan'da 45 bin 166 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde protokol öğrencilerle bir araya geldi.

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, "Erzincan'ımızı Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz ve bunun için en büyük sermayemiz kıymetli öğrencilerimiz. Onların vatanını, milletini seven, ailelerine faydalı bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz. İnşallah onların elinde çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ise, "Tatilinizi dinlenerek, ailenizle, arkadaşlarınızla değerli zamanlar geçirerek, kitap okumanın tadına vararak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

Törenin devamında ise karne dağıtım törenine geçildi. Vali Makas ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttılar.