Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Erzincan'da sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar, farklı bir güzelliğe büründü.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği, dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı. Yılın her dönemi ilgi gören kentin Çağlayan beldesi, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kardan zirvesi beyazlanan Munzur Dağları'nın eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, dron ile görüntülendi. Kentte sonbaharla oluşan doğal güzellik, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Rengarenk dağları izlerken büyük keyif aldıklarını dile getiren bir vatandaş, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı" dedi.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.