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Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

Erzincan Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Erzincan Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.


Stajyer avukatlar Ali Rıza Kaşıkçı, Büşra Şekeroğlu, Haşim Kartal, Elif Sena Malatyalıoğlu ve Sümeyye Beyza Çiçek başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk'ten aldılar.


Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz.” dedi.

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