Sulama kanalına uçan araçtan yolcular yara almadan kurtuldu

2 aracın karıştığı kazada yolcular yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden gelen Serkan Cömert idaresindeki 66 HA 149 plakalı Chevrolet otomobil ile Dacıa marka 34 LZ 3661 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Cemal Akgün kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan Serkan Cömert idaresindeki 66 HA 149 plakalı otomobil sulama kanalına uçtu. Olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazada yaralı olama ihtimaline karşı kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.