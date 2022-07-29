İhlas Haber Ajansı

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Sultan Melik Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Erzincan’da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar dahilinde Salı pazarı ve eski devlet hastanesi arasında yer alan Sultan Melik Caddesinin ilk etabında başlatılan asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Erzincan'da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar dahilinde Salı pazarı ve eski devlet hastanesi arasında yer alan Sultan Melik Caddesinin ilk etabında başlatılan asfalt serim çalışmaları tamamlandı.


Çalışmaların ilk etabında 500 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe sahip olan alan 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Ulaşım kalitesini artıracak çalışmalarımıza şehir genelinde devam edeceğiz. Çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarımızın vatandaşlarımıza ve Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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