Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan kuzey güney yol koridoru projesinde büyük öneme sahip olan ve yapımı geçtiğimiz yıllarda başlayan Erzincan'ın Refahiye ile İliç ilçeleri arasında devam eden ve toplamda 26 kilometre olarak planlanan proje kapsamında; Sünebeli Geçidinde 5,2 kilometre uzunluğundaki iki tünelin yüzde 72'si tamamlandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ve İliç ilçeleri arasında yapımı devam eden Sünebeli Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Makas beraberindeki Refahiye Kaymakamı Eyyüp Kaykaç, İliç Kaymakamı Mehmet Bek, Karayolları 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve Kızılırmak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kızılırmak ile birlikte ilk olarak Sünebeli Karayolları Şantiyesini ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan kuzey güney yol koridoru projesinde büyük öneme sahip olan ve yapımı geçtiğimiz yıllarda başlayan Refahiye ve İliç ilçeleri arasında devam eden ve toplamda 26 kilometre olarak planlanan proje kapsamında; Sünebeli Geçidi'nde 5,2 kilometre uzunluğundaki iki tünelin yüzde 72'si tamamlandı. Ayrıca yol güzergahında 19 kilometrelik duble yol çalışması tamamlanırken, 1590 metre uzunluğundaki Gümüşakar Tüneli için de çalışmalar başlayacak.

Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden Sünebeli Tüneli'nde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar. Çalışanlarla da sohbet eden Vali Makas, işçilere işlerinde kolaylıklar dileyerek, kazasız belasız çalışmalar diledi.

Vali Mehmet Makas, tamamlandığında özellikle Kuzey ile Güney arasında ulaşımın çok konforlu ve rahat yapılacağı önemli bir yol ağına sahip olacak projeye destek verenlere teşekkür ederek; “Başta Cumhurbaşkanımıza, son Başbakanımıza, Bölge Milletvekillerimize, Karayolları yetkililerine, Kızılırmak İnşaata ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu önemli projeler ülkemizin muasır medeniyet seviyesine yürüyüşüdür, Allah devletimize zeval vermesin. Yollarımız ne kadar güzel ve güvenli ise, yollarımız ne kadar hareketliyse ekonomimiz de, insanımızın konfor ve refahı da o kadar iyi ve güzeldir ” dedi.