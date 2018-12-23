Sürücüler bilgilendiriliyor

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazaları önlemek ve en aza indirmek adına çalışmalarına hız vererek, ummalı bir çalışma yürütüp şoförleri ve yolcuları bilgilendiriyorlar.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurarak el broşürü dağıtıyorlar. Çalışmalar kapsamında trafik ekipleri Erzincan'da "Doğru mevsim doğru lastik" konulu el broşürü dağıtarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirmeyi hedefleniyor. Erzincan İl müftülüğü önünde trafik ekipleri tarafından araçlar durdurularak bilgilendirme yapılıp el broşürü dağıtılıyor. Dağıtılan el broşürlerinde güvenli bir trafik için, karlı ve buzlu yollarda güvenli seyahat etmek için, kış lastiği, güvenli sürüş için neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Ayrıca el broşüründe 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma konusunda da uyarılar yer aldı. Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, yapılan uygulama çerçevesinde özellikle halk otobüslerini durdurarak hem yolculara hem de şoförlere bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme kapsamında Ömercioğlu; “Bu bilgilendirme çalışmamızı uzun zamandan beri yapıyoruz. Biz kazaları önlemek adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz yaya geçitlerini kullanmaya özen göstersinler. Her 100 metrede bir yaya geçidimiz var. Bu yaya geçitleri kullanmaları vatandaşlarımızı kazadan koruyacaktır. Yaya geçitlerinden geçerken herhangi sıkıntı çıkarsa sürücülerle ilgili şikâyetleri olursa en yakındaki trafik polislerinden yardım isteyebilirler, polisleri göremezlerse 155'i arayarak bize ulaşabilirler.” dedi.