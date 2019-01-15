Süt Toplama Merkezi ve Çiğ Süt Analiz Laboratuvarını ziyaret ettiler

Heyet, Muş ilinde oluşturmayı planladıkları “süt toplama merkezi ve soğuk zincir” hakkında birliğin kurmuş olduğu Süt Toplama Merkezinde incelemelerde bulundular.

Süt Toplama Merkezinde işleyiş, sütlerin toplanması, taşıma sırasında kullanılan soğutma tankları, sütlerin merkezimizde toplandığı tanklar ve işleyişleri, laboratuvar analizleri, antibiyotik testleri , il dışına gönderilen sütlerde kullanılan araçlar hakkında bilgi Başkan Faruk Günay ve Gıda Mühendisi Turgut Başakın tarafından verildi.

Erzurum Ticaret Borsası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Erzurum ilinde kurulacak olan “Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Sistemi Kurulumu Projesi” için Erzincan'da birliğin uygulamış olduğu Süt toplama, soğuk zincir ve pazarlama hakkında incelemelerde bulundular.