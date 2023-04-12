Taekwondo müsabakaları sona erdi

Erzincan'da Okul Sporları faaliyet programı dahilinde düzenlenen Taekwondo Gençler Grup Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo Gençler Grup Müsabakaları Merkez Spor Salonu'nda 27 ilden 360 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir'in de takip ettikleri ve 3 gün süren müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Taekwondo Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, Türkiye ve Uluslararası bir turnuvanın Erzincan'da yapılması için federasyona teklifte bulunacağını ifade ederek dereceye giren sporcuları tebrik etti.