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TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan Erzincan'da

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Müdür Birol Karadoğan tarafından Enstitünün ve çalışmaların tanıtıldığı sunum sonrası Genel Müdür Özkan Kayacan Türkiye'de tarım ve tarımsal Ar-Ge'nin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve Ar-Ge çalışmalarından beklentilerini dile getirdi.


Konuşmanın ardından Genel Müdür Özkan Kayacan, Enstitüde görevli teknik personel ile tek tek tanışarak, personelin çalıştığı konular, yürüttüğü projeler, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini aldı.


Genel Müdür Özkan Kayacan toplantı sonrası, Enstitü yerleşkesi, Laboratuvar ve deneme alanlarını gezerek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

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