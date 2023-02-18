İhlas Haber Ajansı

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Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden gelen E.S., yönetiminde ki 24 AAJ 381 plakalı otomobil kavşaktan Bozyazı mevkiine dönüş yapmakta olan M.A.Ş., idaresindeki 24 DK 332 plakalı araca yandan vurması sonucu takla attı. Kazada 24 AAJ 381 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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