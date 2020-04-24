İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı

Erzincan’da takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı.

Erzincan'da takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Yedisu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye sağlık çalışanının kullandığı 54 AJ 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada 112'de görev yapan sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.