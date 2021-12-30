Erzincan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İl Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Salonunda düzenlenen masa başı tatbikatına, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik ve TAMP kapsamında yer alan 26 çalışma grubunun grup başkanları katıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi afetlerde ilgili kurum ve kuruluşların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasındaki görevleri ve afetzedelere yönelik hizmetlerin doğru ve zamanında aktarılması amacıyla gerçekleşen masa başı tatbikatta, ilgili kurumlar görev ve hazırlıklarına ilişkin sunumlar eşliğinde bilgilendirmede bulundular.