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Tanınmamak için gizlice elbiselerini değiştirip dileniyorlar

Erzincan’da iki dilenci evlerinden normal giyimleri ile çıkıyor ancak dışarıda tenha bir alanda dilenmek ve tanınmamak için kıyafetlerini değiştiriyor.

Erzincan'da iki dilenci evlerinden normal giyimleri ile çıkıyor ancak dışarıda tenha bir alanda dilenmek ve tanınmamak için kıyafetlerini değiştiriyor.


Erzincan merkezde kayıta geçen görüntülerde, kırklı yaşlarda 2 kadın tanınmamak için evlerinden çıkarken giydikleri elbiseleri farklı elbiselerle değiştirip dilenmeye başladılar. Erzincan Sümerbank Caddesi üzerinde bir esnafın kaydettiği görüntülerde iki kadın normal giyimli olarak sokağa geliyor ancak tenha bir alana geçerek orada yanlarında getirdikleri poşetlerde bulunan elbiselerini giyerek o şekilde dilenmeye çıkıyor.


Esnaf konuyla ilgili, iki dilencinin sürekli olarak böyle bir yol izlediğini belirterek vatandaşların dilenci konusunda uyanık olmasını istedi. Çoğu kez bu manzara ile karşılaştıklarını belirten esnaf, iki kadının normal vatandaş gibi buraya geldiklerini, ancak daha sonra tenhaya geçip tanınmamak için elbiselerini değiştirerek dilenmeye çıktıklarını söyledi.

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