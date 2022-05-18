Tanoğlu: “19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir” dedi.

Başkan Tanoğlu mesajında, “19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir. Hiçbir şart ve koşulda esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen milletimiz, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ulaşarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile bu yoldaki sarsılmaz inanç ve kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm mazlum milletlere de örnek teşkil etmiştir. Millî mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Gelecek, dinamik, girişimci ve üretken nesillerimizin ellerinde, yüreklerinde şekillenecek; Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz aydınlık yarınları, gençlerimizin omuzlarında yükselecektir.

Erzincan iş dünyası adına başta gençlerimiz olmak üzere yüce milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.