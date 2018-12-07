Tanoğlu: “Çiftçimizin yanındayız”

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Galip Doğançay, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkan Vekili Namık Polater ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay katıldı.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu; “Bildiğiniz üzere şeker fabrikası özelleşti. Bir şirket tarafından çalıştırılıyor. Bazı sıkıntıların olduğu söylendi. Örneğin, fabrika devlette iken üreticilerimizin küspe ile sıkıntı olmuyormuş, fabrika yöneticileri ile görüşülmüş çözülmesi ile ilgili istişare yapılmış, Sayın Valimizin de bu iş ile ilgili bilgileri var. Dün gelip bizimle istişare yaptılar bizde bu istişare sonucunda basınla bu problemleri paylaşıp, bu işin takipçisi olacağımızı bildirdik. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bu yeni firmayı da suçlamamak lazım. Onlarda yeni başladılar. Belki noksanlıkları vardır. Şu anda onları gidereceklerini söylediler. Giderdikten sonra hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu arada çiftçilerimizde rahat etmiş olacak.” dedi.

Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise; “Sayın Valimizin Başkanlığında valilik toplantı salonunda şeker fabrikası ile ilgili konuları görüştük. Bu toplantıda Albayrak grubun yönetim kurulu üyesi, fabrika müdürü, ziraat odası ve pancar ekicileri kooperatifi bulundu. Burada üreticilerimizin sorunlarını dile getirdik. Alacağımız olan 3'üncü pancar söküm avansının ödenmemesi ve üreticilerimize ödenen küspe istihkakının yüzde 10'unun ortalama verilip geri kalan kısmının da verilmediği ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Pancar avansının en kısa sürede bu hafta içinde yada önümüzde ki hafta içi üreticilerimize ödeme yapılacağı sözünü verdiler. Diğer hususta istihkakı olan yaş küspe bedelinin de bu yıl itibari ile küspenin verilemeyeceğini çünkü alan firmanın üreticilerimizin hakkı olan küspeyi sattıklarını bildirdiler. Bu yıl üreticilerimize küspe vermeyeceklerini ama 100 liradan bu küspenin bedelini iki hafta içerisinde hesaplarına yatıracaklarını bildirdiler. Önümüzde ki yılda böyle bir sorun olmayacağını sözünü bize verdiler. Erzincan'da 240 bin ton pancar taahhüt edilmişti, Aralık 5 tarihi itibari ile 230 bin ton pancar kantara giriş yapmış. Yüzde 5 gibi bir yanılma payı oda olabilecek bazı sebeplerden dolayıdır. Yüzde 5 yanılma payı gayet normaldir.” dedi.