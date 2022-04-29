Tanoğlu: “Erzincan halkının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan halkının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayını idrak ederek, milletçe kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdik. Bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak duygusuna hasret kaldık. Nihayet bu sene sevdiklerimize rahat rahat sarılacağımız, hep birlikte olacağımız bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Tedbiri elden bırakmadan hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir dünya dileğiyle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Erzincan halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlıklı günler dilerim" dedi.