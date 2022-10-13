Tanoğlu gazetecilerle bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Tanoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tanoğlu, Erzincan TSO'nun yaptığı çalışmalardan bahsetti. Tanoğlu basın açıklamasında, “Yaklaşık 4,5 yıl evvel bu göreve gelmiştik. 4,5 yıl elimizden gelen imkanlar dahilinde memleketimize faydalı işler yapmaya gayret ettik. Yaptığımız projeler henüz bitmediği için tekrardan aday olmak zorunda kaldık. İnşallah bir 4 yıl daha görev yaparak layıkıyla, anlımızın akıyla bizden sonra ki gelecek arkadaşımıza teslim etmenin hesabını yapıyoruz. Bu görevimde de memleketimize hayırlı işler yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra da elimizde ki tüm imkanlarla da memleketimize faydalı işler yapmaya gayret edeceğiz. Katılımınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Tanoğlu ve yönetimi gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.