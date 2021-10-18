Tanoğlu: “Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar”

Ahmet Tanoğlu açıklamasında; “14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Maltepe Fuar ve Etkinlik Alanında düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri organizasyonu bizleri üzmüştür. Çünkü bu organizasyon yapılırken Ticaret ve Sanayi Odamız ile istişare yapılmamıştır. Adı Erzincan Tanıtım Günleri olan etkinliğin sadece tabelalarında Erzincan yazan ama Erzincan ile hiç alakası olmayan bir organizasyon olması etkinliğe giden İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz tarafından da üzüntü ile karşılanmıştır.

Erzincan'dan başka şehirlere ait ürünlerin satılması, tanıtılması etkinliğe uygun olmamıştır. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, İlçe Belediyeleri ile Kaymakamlıklar, Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odamız olmadan bu etkinliği yapmak Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar anlamına gelir.

Belediye tarafından yer tahsisi yapılan bu tür etkinlikler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüşülerek yapılmalıdır. Bu nedenle birkaç ilçe dernekleri ile bu tür etkinliklere izin veren belediyeyi kınıyorum.” ifadelerine yer verdi.