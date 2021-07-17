Tanoğlu: “Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir.

Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam Âleminin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum”