Tanoğlu: “Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız”

Tanoğlu açıklamasında, “Korona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından, ülkemiz genelinde bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek özellikle maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri hijyen ürünleri ile gıda ürünlerinde fahiş fiyatlarla haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında bazı şikayetler gündemde yer almış bulunmaktadır. Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığımızdan da gerekli açıklamalar yapılmış ve tespiti halinde yasal işlem başlatılacağı ifade edilmiştir. Ne yazık ki, ülkemiz genelinde bazı firmaların bu durumu fırsat bilerek ihtiyaca yönelik sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulamaya devam ettikleri görülmüştür.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, durumu yakından takip etmekteyiz. Şu ana kadar hiç bir üyemiz ve esnafımız hakkında her hangi bir şikayet gelmediğinin bilinmesini isterim. Üyelerimizin ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür gayriahlaki davranışlara asla tenezzül etmeyeceğinin farkındayız. Bundan sonraki süreçte de ilimizde bu fırsatçılığın gerçekleşmeyeceğini ön görmekteyiz. Bu konuda duyarlı davranan ve bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte herkes bilmedir ki, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, ticaretin nabzını elinde tutan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Dolayısıyla ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı asla sessiz kalmayacağız. Çalışma alanımızın içinde haksız fiyat artışı yapan firmaların tespit edilmesi halinde disiplin mekanizmalarımız sonuna kadar çalıştırılacaktır. Ayrıca bu tür firmaların ifşa edilerek hak ettikleri cezaların verileceğinin de bilinmesini isteriz” dedi.