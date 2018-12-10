Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, FETÖ'den gözaltına alındı

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak, Erzincan'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da ki evinde gözaltına alınan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirildi. Burada Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Daha sonra ise Erzincan Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in gözaltına alınmasında, gezi programı sunucusu Murat Yeni'nin itirafçı olmasının kaynaklandığı düşünülürken, tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 9 Şubat 2018 tarihinde ise Erzincan'da verdiği bir konferansta, Türkiye üzerinde kurulmaya çalışılan kirli oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunduğuna yönelik kaynaklara ulaşıldı.