Tarım ekiplerinden hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele

Erzincan'da yürütülmekte olan tahmin ve erken uyarı çalışmaları dahilinde elma ve kiraz bahçeleri ile bağ alanlarında elma iç kurdu, kiraz sineği ve bağ salkım güvesine karşı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından tuzaklar asılmak sureti ile zararlılar yakından takip edilmekte.

Üreticilerin, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bildirilecek olan uyarılara karşı hassas olmaları ve tavsiye edilen ilaçlarla bahçelerinde zamanında ilaçlama yapmaları hususunda hatırlatmada bulunuldu.

Üreticilerin kullanacakları bitki koruma ürünlerinin ruhsatlı ve teknik talimata uygun dozda çevre dostu ilaçlamalar kullanmaları tavsiye edildi.