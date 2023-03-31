İhlas Haber Ajansı

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Tarım personele iftarda buluştu

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.


İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline iftar yemeği verildi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yemekhanesinde gerçekleştirilen programa katılan personellere hoş geldin konuşması yapan İl Müdürü Murat Şahin; "Değerli mesai arkadaşlarım, rabbim bize nice sağlıklı günlerde tekrardan bir araya gelmeyi nasip etsin, sizlerle büyük bir aile gibi çalışarak devletimizin bize verdiği işleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu yemek vesilesi ile hem çalışmalarınız hem de katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

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