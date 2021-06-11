Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, genel olarak bu yıl Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde etkili olan kuraklık ele alındı. Bakan Yardımcısı Tunç katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak ilgili müdürlere gerekli notları aldırdı.

Düzenlenen toplantıda açılış konuşması yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Geçmiş yıllara nazaran çiftçimizin daha iyi konumda olduğunu gözlemlemekteyiz ama hem küresel ısınma hem de farklı noktalarda tüm dünyanın çektiği problemleri bizler de çekmekteyiz. Kuraklığın da üst seviyelere çıkmış olduğu bir yıl olması hasebiyle dertlerimiz var.” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise konuşmasında, “Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Bey 81 ile 4 bakan yardımcısı arasında sorumluluk verdi. İllerin tarımsal yapılarını ve tarımsal gelirlerinin artırılmasını ve tarımsal faaliyetlerinin giderek çoğaltılması bu hususta talep istek ve tavsiyelerinizi almak üzere huzurunuzdayım. Erzincan'ın tarımsal faaliyetlerini ve sorunları çözüm konularını da zaman zaman istişare ediyoruz. Bugünde sizlerle ve üreticilerle ve üretici temsilcileriyle bu toplantıyı planladık.

Bu toplantıda sizleri dinleyeceğiz, sizlerin taleplerini alacağız, inşallah çözülmesi mümkün olan konuları çözmeye çalışacağız, mümkün olmayanları da belki biraz zamana bırakabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcıların istek ve talepleri dinlenerek çözüme kavuşması için karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Tarım sektörü ile buluşma toplantısına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.