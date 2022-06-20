Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 117,31, aylık yüzde 7,45 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,31, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 59,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,83 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 126,2 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 26,31 ile veteriner harcamaları, yüzde 40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 189,26 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 3,25 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,97 ile bina bakım masrafları, yüzde 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 1,85 ile veteriner harcamaları olarak belirlendi.