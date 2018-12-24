Tarsim Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Devlet Destekli Tarım Sigortası TARSİM, Erzincan İl Merkezi ve İlçeleri'nde, üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İl Merkezinde düzenlenen toplantıya Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin,TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, kooperatif ve birlik temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve tarım çalışanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Ormanİl Müdürü Murat Şahin, TARSİM ve Erzincan'ın genel tarımsal yapısı ile ilgili bilgiler verdi. İl Müdürü Şahin, TARSİM'in çiftçi için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekti. Tarım sektörünün risklerle yürüyen bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, TARSİM'in tanıtılması ve yaygınlaştırılması noktasında eğitim ve yayım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. TARSİM bünyesinde yaptırılan tarım sigortalarının her geçen gün yaygınlaştığını dile getiren İl Müdürü Şahin, çiftçilerin TARSİM'in faydalarını gördükçe daha çok ilgi göstereceklerine inandıklarını kaydederek, “Devletimiz TARSİM bünyesi altında çiftçilerimizin doğal felaketlerden uğradıkları zararı karşılamaktadır” dedi.

Toplantıda daha sonra konuşan TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ise tarım sigortalarının başlangıcından bugüne kadar Erzincan'daki seyrini katılımcılara anlattı. Doğan, “Risk Yönetim Programları ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; "Tarım Sigortaları Uygulamaları" ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştirmektedirler. Bakanlık olarak tarım sigortalarını yaygınlaştırmak ve doğal afetlerin sektöre verdiği zararlardan çiftçilerin zarar görmelerini engellemek maksadıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ardından katılımcılara TARSİM'in işleyişi ve dikkat edilecek hususlar konusunda katılımcılara bilgi verilerek katılımcılardan gelen soruları yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.