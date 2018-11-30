Taşıma su ile yaşam mücadelesi sona erdi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Bozyayla Köyü'nü ziyaret etti.

Köylülerin sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Vali Ali Arslantaş'a köylüler, asırlardır içme suyu sorunu ile karşı karşıya olan Bozyayla Köyü'nün içme suyu sorununun giderilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından içme suyu sorunu giderilen köyde birde mesire alanı çalışması yapılıyor.

Vali Arslantaş, köy sakinleri ile görüşerek, içme suyuna kavuşan Bozyayla Köyünün meydanındaki köy çeşmesinin açılışını yaptı. Daha önce taşıma su ile su ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen köy sakinleri, asırlardır yaşanan içme suyu sorunun giderilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Burada konuşma yapan Vali Arslantaş, 11 kilometrelik mesafeden getirilen suyun yaklaşık 350 bin TL'ye mal edildiğini söyledi. Yine geçtiğimiz yıl köyde suluma kanalı ve diğer bir kısım çalışmaların yapıldığını dile getiren Vali Arslantaş, köy sakinlerinin de desteğiyle önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Köyün alt tarafında mesire alanı çalışması yürütüldüğünü de hatırlatan Vali Ali Arslantaş, “Bu hizmetler sadece bu köyde olmuyor. Erzincan'ın 531 köyü, 450 mezrası geçtiğimiz iki yılda adeta inşaat şantiyesine döndü.” dedi

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgilide önemli uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, “Bütün köylerimizde herhangi bir husumet yaşanmadan, vatandaşın iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasına herkesin katkısı olmalı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmadan, bu yarışın bir demokrasi şöleni içerisinde bir diğer kişiye saygı duyarak; kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyor, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” Diye konuştu.