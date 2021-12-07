Taşımalı eğitim sürücülerine eğitim verildi

Düzenlenen seminere Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da katıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Çakmak başkanlığında yapılan toplantıda, Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği ve taşımada karşılaşılan sorunlardan bahsedildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü tarafından Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.