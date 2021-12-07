İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taşımalı eğitim sürücülerine eğitim verildi

Erzincan il merkezinde taşımalı eğitimde görev yapan firma ve şoförlerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim semineri düzenlendi.


Düzenlenen seminere Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da katıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Çakmak başkanlığında yapılan toplantıda, Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği ve taşımada karşılaşılan sorunlardan bahsedildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü tarafından Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.