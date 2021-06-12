Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi

Erzincan Adli Yargı Komisyon Başkanlığı tarafından düzenlenen veda yemeğine İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan vekilliğine atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Komisyon Başkanı Halil Odabaş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Hakim Nuri Kaplan, tayini çıkan hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

2021 yılı yaz kararnamesi ile Erzincan Adliyesinden tayinle ayrılan meslektaşlarını uğurlamak ve helalleşmek adına bir araya geldiklerini ifade ederek açılış konuşmasını yapan Erzincan Adli Yargı komisyon Başkanı Halil Odabaş, “Pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda dar bir katılım ile bir araya geldik. İnşallah bir sonraki yıl pandemi süreci sonlanmış olarak daha büyük katılım ile bir araya geliriz. Tayinleri çıkan arkadaşlarımız teşkilatımıza atanmış olmaları ile birlikte milletimize adalet dağıtmak için gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızın cesur ve onurlu gönüllüleriydi. Bu arkadaşlarımız hak ve adalet için çıktıkları bu temiz ve onurlu yoldan asla vazgeçmediler. Bu onurlu yol bugün Erzincan Adliyesinden onları ayırsa da girdikleri yol yine güzel dostluklar kuracakları camiamızın güzel çalışanlarının olduğu güzel beldelere onları götürecektir. Gittiğiniz yerler hepiniz için heyecanlı bir başlangıç, yarınlar hepiniz için yeni bir gün olacak. Şunu samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki tayini çıkan bu arkadaşlarımız ile ülkemizin en güzide yerlerinde karşılaştığımızda birbirimizin yüzlerini kızartacak ve birbirimizin haklarında güzel olmayan şeylerden bahsetmek asla söz konusu olmayacaktır. İnşallah Erzincan'da kalan bizlerde giden arkadaşlarımızın hafızalarında güzel hatıralarla anılırız. Teşkilatımız ve adliyemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yeni görev yerlerinin gönüllerince olmasını ve yeni görev yerlerinin kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulunuyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

3 yıl süre ile görev yaptığı Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan vekilliğine atanan Abdullah Akın Çiçek yaptığı konuşmasında, “2018 yaz kararnamesi ile geldik. 3 yıl siz güzel insanlarla birlikte mücadele etik, çalıştık. 2021 yaz kararnamesi ile de İnşallah yeni görev yerimize gideceğiz. Devletimizin üzerimize yüklediği sorumluluk ile adalet dağıtmak. Adalet dağıtmak bizlerin üzerinde tartışma yapacağımız bir konu değil. İşimizin hakkını verelim. İşimizin hakkını verirsek de aile bütünlüğü ilkeleri ışığında çalışanlarız. Erzincan iline atandığında ciddi bir işi yükü ile 15 Temmuz'un verdiği etkinin sonuçları olaraktan önemli bir iş yükü ile karşı karıya kaldık. Çok iyi bir çalışma performansı sergiledik ve çok iyi neticeler aldık. Erzincan ilimize ve tabi ki ülkemize çok iyi bir adalet hizmeti verdiğimizi düşünüyorum. Çalışmış olduğumuz süreç içerisinde Hâkimlerimiz ile daima gönül diyaloğu içerisinde olduk. Herkese hepinize teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz” dedi.

Tayinleri çıkan hâkim ve savcılar ise görev yaptıkları süre içerisinde çok iyi diyaloglar kurduklarını adaleti en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek Erzincan'ı özleyeceklerini yeni görev yerlerinde de aynı şevk ve azimle adalet dağıtmaya devam edeceklerini belirttiler.

Yapılan konuşmaların ardından, İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı vekilliğine atanan Abdullah Akın Çiçek, İstanbul Hakimliğine atanan Hakim Nazan Çiçek, Bursa Bölge Adliye mahkemesi üyeliğine atanan Hakim Ertan Yüksel, Bor Hakimliğine atanan Hakim Gökçe Reisoğlu, Bursa Hakimliğine atanan Hakim Gizem Şahin Tayar, Trabzon Hakimliğine atanan Hakim Nurseren Kağızmanlı, Ayvacık Hakimliğine atanan Güzin Fırat, Bor Cumhuriyet savcılığına atanan Savcı Muhammet Reisoğlu, Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Ömer Erbiz, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan savcı Salih Samsa, Pazarcık Cumhuriyet savcılığına atanan savcı Abdullah İzi ve Dinar Cumhuriyet Savcılığına atanan savcı Şeyma Duman'a Erzincan Adli Yargı komisyon Başkanı Halil Odabaş ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Hakim Nuri Kaplan tarafından plaket ve Erzincan hatırası Bakır tabak takdim edildi.