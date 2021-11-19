TBB Başkanı Feyzioğlu: “Resmi Gazeteye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik”

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzincan Barosunda avukatlarla bir araya geldi. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ün açılış konuşmasının ardından TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlık mesleğine adım atan genç avukatların ruhsatname ve yemin törenine katıldı.

Daha sonra basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, “Resmi Gazeteye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik” dedi.

Feyzioğlu, “Biraz önce Resmi Gazeteye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik. Maliye Bakanı ve Adalet Bakanımızla yakın bir çalışma içerisinde bu tarife avukatların özellikle genç avukatların yaşamlarını adeta bağladıkları onlar için yaşamsal önemli olan asgari ücret tarifesini enflasyonun üzerinde artışla Resmi Gazeteye gönderdik. Yarın ya da sonraki gün yayımlanmış olacaktır. Bugün Türkiye'de 60 bin genç avukat var. 5 yılın kıdemin altına 60 bin avukat asgari ücret tarifesinden iş alabilirlerse şanslılar. CMK görevlendirmesi ve adli yardım görevlendirmesi dediğimiz sosyal devlet ilkesi çerçevesinde baroların yaptığı, durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için özellikle yaptığımız bu görevlendirmelerin tarifelerinden söz ediyorum. Bu asgari ücret tarifesi ve CMK tarifesinin artışı fevkalade önemli. Asgari ücret tarifesinde yüzde 25'i sağladık.” diye konuştu.

4-5 Aralıkta yapılacak olan TBB seçimi içinde Feyzioğlu, “4-5 Aralıkta seçimimiz var. Kamuoyuna mesaj verme, algı amaçlı çalışma benim çok anlayacağım çalışma değil. 9 baro başkanının oyuyla bir baro başkanının aday olarak 50 baro olarak algı oluşturmaya çalışması da doğru değil” dedi.

Feyzioğlu'nun Erzincan temaslarına Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Gümüşhane Baro Başkanı Metin Aslan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu, Elazığ Baro Başkanı Mustafa Yentür'de eşlik etti.