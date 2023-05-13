TCDD tarafından ilaçlama faaliyeti gerçekleştirilecek

İlaçlama tarihleri ve güzergahı belirtilerek, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerektiği vurgulandı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 15- 31 Mayıs tarihleri arasında Çadırkaya- Süngütaşı istasyonları arasında otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacağından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Erzincan - Erzurum ve Kars demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele çerçevesinde 15- 31 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor. Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor. Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"15.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında; Çadırkaya - Süngütaşı güzergahı gar, İstasyon ve saydingleri arasında otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden İtibaren 10 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve aracılılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur. İlaçlama tarihleri ve güzergahı 15.05.2023- 31.05.2023 tarihleri arası Çadırkaya - Süngütaşı (Erzincan - Erzurum - Kars il sınırları) gar ve istasyonları arasında otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır.”