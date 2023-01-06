TDP ekipleri vatandaşları suç olaylarına karşı bilgilendiriyor

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk pazarlarında vatandaşlara broşür dağıtarak hırsızlık, yankesicilik, parada sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan merkezde bulunan halk pazarlarında vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtıldı. Fatih Mahallesi semt pazarında broşür dağıtan polisler, vatandaşlara ürünleri incelerken çanta ve cüzdanları tezgah üzerinde tutmamaları, cep telefonu veya cüzdanları arka ceplerde görünür şekilde taşımamaları, çanta ve cüzdanları pazar arabası veya bebek arabasında bulundurmamaları, sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ve bir mağduriyet durumunda 112 Acil çağrı hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular.