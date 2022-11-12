Tekin, ilçe hastanelerinde incelemelerde bulundu

Cihan Tekin, Kemaliye ve İliç'te bulunan hastanelerde incelemelerde bulundu.

Cihan Tekin çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kemaliye ilçesi Bekir Tiryakioğlu İlçe Hastanesi Başhekim Vekili Kübra Dal'dan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hastanede sağlık hizmeti alan hastalarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, sağlık çalışanlarının da talep ve isteklerini tek tek dinleyerek not aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin daha sonra, İliç İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak, Başhekim Dr. İsmail Ceren ve hastane yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Sağlık Müdürü Tekin, burada da farklı hizmet birimlerini gezerek hastane personeli ve hastalar ile sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Sağlık Müdürü Tekin'e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yasin Bilgin de eşlik etti.