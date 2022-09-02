Tekin, Tercan'da sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi

Cihan Tekin, Tercan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Hastane Başhekimi Dr. Murat Kaya ve hastane yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hastane personelleriyle sohbet ederek, sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Tekin'e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yasin Bilgin eşlik etti.