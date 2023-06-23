Dr. Akın Levent'e ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Trabzon Teknokent Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı, Trabzon Teknoloji Transfer Ofisinden proje uzmanları Yasemin Keskin ve Seda Muhsir Hatipoğlu'da katıldı. Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Teknolojisi Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuz'da ziyarette hazır bulundu. Teknoloji Transfer Ofislerinin vizyon, misyon ve çalışma ilkeleri ile kente ve bölgeye katkıları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda üniversiteler ile yürütülen iş birliği protokolleri çerçevesinde paydaşlara düşen görevler ile proje geliştirilmesi, ar-ge çalışmalarının bir üst düzeye taşınması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yürütülebilecek müşterek faaliyetler hususlarında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Levent; Teknoloji Transfer Ofislerinin bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Karşılıklı sohbetin ardından ziyaret sona erdi.