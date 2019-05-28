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Telefonları çekmiyor çatıya çıkıyorlar

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü Köyü’nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle köy sakinleri cep telefonu görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü Köyü'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle köy sakinleri cep telefonu görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor.


Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü Köyü'nde, vatandaşlar cep telefonuyla görüşme yapabilmek için çatılara çıkıyor. Kar ve tipinin yolları kapatması nedeniyle kış aylarında genellikle kimsenin kalmadığı Ağılözü Köyü'nde yaz aylarında ise 150 hane yaşıyor. Köy sakinleri mobil telefon hizmetlerinden faydalanamazken telefon görüşmesi için köy çevresindeki tepe ve çatılara çıkmak zorunda kalıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor.


Köy sakinlerinden Rıza Can, “GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı tepelere, çatılara çıkarak görüşme yapıyoruz. Şebekenin çekmemesinden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Akrabalarımız dostlarımız ile cep telefonuyla görüşemiyoruz. Hangi telefon olursa olsun çekmiyor. Köyümüze bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyoruz.” dedi.

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