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Temel Afet Bilinci ve Yangın eğitimleri devam ediyor

Erzincan’da temel afet bilinci ve yangın eğitimleri devam ediyor.

Erzincan'da temel afet bilinci ve yangın eğitimleri devam ediyor.


Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışan ve acil müdahale ekiplerinde görevli bulunan personellerin muhtemel yangın ve Afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinde Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Eğitimi verildi ve ardından uygulamalı olarak Yangın ve Tahliye tatbikatı yapıldı.

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