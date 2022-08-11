Tercan balı markalaşıyor

Proje dahilinde sağlanacak danışmanlık hizmeti ile zengin fauna ve bitki florasıyla yüksek rakımda üretilen Tercan balına coğrafi işaret alınması ve bu sayede yöredeki bal üretimi kalitesinin tescillenmesi hedeflenmekte.

Coğrafi işaret belgesi bölgede bal üretimi yapan arıcıların hak ettiği ekonomik gelire ulaşmasına katkı sunacak ve yöredeki tarım ürünlerinin markalaşması sayesinde bölgenin tanıtımına da önemli ölçüde destek sağlanmış olacak.